NBA》E.戈登長程砲火兇猛 一人打趴勇士「浪花兄弟」（影音）

E.戈登轟進6記三分球、包辦27分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士首戰客場踢館成功後，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）隨即發出「火箭會遭到橫掃」的誑語，不過今天火箭兇猛的外線攻勢徹底轟垮衛冕軍，其中板凳球員E.戈登（Eric Gordon）一人包辦6記三分彈、拿到27分，火箭以127：105在主場順利升空。

有別於前場41分的火爆演出，哈登（James Harden）此戰「只」拿27分，保羅（Chris Paul）斬獲16分，今天火箭贏球最大重點就是不再只靠核心雙衛，而是開發其他進攻點，E.戈登展現長程砲火威力，一人貢獻27分超越勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）的24分。

「我一直都抱持著積極進攻的想法。」E.戈登說，「我們在對的時間有空檔出現，不只是我能將球投進，像是P.J.和Trev也都挺身而出。」

今天聯盟官方公布6大年度獎項候選名單，E.戈登正是最佳第六人的人選之一，今年有機會在該獎項尋求衛冕，「這感覺很棒，能夠在一支這麼棒的球隊打球，讓我的工作變得更加輕鬆。」

除了E.戈登之外，P.J.塔克（PJ Tucker）三分球6投5中、22分刷新個人季後賽新高，亞里札（Trevor Ariza）反彈此戰攻下19分，三人聯手射下12記三分球、攻下68分。

火箭與勇士系列賽進行至第2戰，兩隊戰成1：1平手，第3戰將移師灣區進行，比賽時間為5月21日早上8點。