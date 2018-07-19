MLB》爭取馬查多失敗 釀酒人改追雙城明星二壘手？

雙城明星二壘手多齊爾。（ USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多（Manny Machado）爭奪戰告終，積極爭取他的釀酒人隊在失敗後馬上轉移補強目標，目前最新標的為雙城隊的明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）。

今年釀酒人隊在補強了外野手肯恩（Lorenzo Cain）以及耶利奇（Christian Yelich）之後戰績一飛衝天，目前以55勝43敗位在國聯中區第二名的位置，僅落後給龍頭小熊隊2.5場勝差。為了前進季後賽，釀酒人還希望能添加一些攻擊火力。

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多齊爾今年上半季表現普通，僅繳出2成3的打擊率，不過仍然有16發全壘打的輸出。加上釀酒人隊現在的二壘手培瑞茲（Hernán Pérez）打擊率僅2成48，攻擊指數0.668，去年表現優異的維拉（Jonathan Villar）今年不僅撞牆，現在更待在傷兵名單中，多齊爾對於釀酒人隊的二壘來說，算是個不錯的升級對象。

釀酒人也將在交易大限前尋找先發投手補強，目前釀酒人隊的投手群防禦率3.65排名國聯第四名，但其實他們並沒有穩定的王牌投手，不過由於今年市場上的投手人選稀少，想要補強先發並沒有那麼容易。