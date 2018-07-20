網球》奪雙冠王後想為國爭光 曾俊欣預約明年世大運

曾俊欣（中）和父親曾育德（左）今前往體育署和署長高俊雄座談。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「夜市球王」曾俊欣今前往體育署和署長高俊雄會面，分享連續拿下法網、溫網青少年單打冠軍的心路歷程，也為台灣網球選手發聲，商討未來網球運動人才培育的計畫。

曾俊欣今年初先在澳網拿下青少年單打亞軍，接著又在法網拿下青少年男單、雙打冠軍，7月則在溫網封王，狀態極佳。

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今曾俊欣和父親曾育德前往體育署，接受署長高俊雄表揚，曾爸提到，曾俊欣能有這樣的成績，除了自己的努力外，還得感謝外界的幫助和資源，「台灣還有很多優秀的好手，若有相對的資源，他們也有機會打出亮眼成績。」

曾俊欣的父親曾育德。（記者粘藐云攝）

對此署長高俊雄也承諾，未來網球將會是台灣重點發展的項目，將安排科學化的訓練，並善用各地網球場地，做為選手回台後的訓練基地，提供最好的資源。

下月才滿17歲的曾俊欣，目前就讀建國中學高二，由於經常得在國外比賽，只能透過電子郵件和通訊軟體自學進修，他表示現階段打球和課業都能兼顧，會特別加強英文，且在國外比賽常和國外選手交流，英文也進步很多。

曾俊欣明年唸大學，年紀也符合世大運參賽年齡，高俊雄提前預約，希望他能代表台灣出征，對此曾俊欣表示，一直以來他都很希望能代表國家出賽，若有機會他也不會錯過，會盡力幫台灣爭取最好成績。

曾俊欣（左）帶回溫網毛巾致贈給署長高俊雄。（記者粘藐云攝）

曾俊欣（左）帶回溫網毛巾致贈給署長高俊雄。（記者粘藐云攝）

曾俊欣（左二）帶回溫網毛巾致贈給署長高俊雄，左一為曾俊欣父親、右一為網協理事長廖裕輝。（記者粘藐云攝）