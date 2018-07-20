網球》外界關注不是壓力 曾俊欣瞄準美網獎盃

曾俊欣接下來將挑戰美網，為轉戰職業做準備。（資料照，Andy cheung 提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕「夜市球王」曾俊欣今前往體育署和署長高俊雄會面，接下來他將挑戰美網，希望為接下來轉戰職業做準備。

曾俊欣今年初先在澳網拿下青少年單打亞軍，接著又在法網拿下青少年男單、雙打冠軍，7月則在溫網封王，狀態極佳，他也預計提早在明年轉戰職業，往更高領域挑戰。

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回憶奪下溫網冠軍那一刻，曾俊欣靦腆地說：「覺得很興奮、很感動，也謝謝外界給我的幫助和鼓勵。」這段期間，遇上不少國外好手，曾俊欣表示，最令他印象深刻的是澳網冠軍戰對手，美國小將柯達（Sebastian Korda），「他的發球還有反拍都很有威力，是目前青少年選手當中最難對付的。」

曾俊欣（左二）帶回溫網毛巾致贈給署長高俊雄，左一為曾俊欣父親、右一為網協理事長廖裕輝。（記者粘藐云攝）

下一站將挑戰美網，曾俊欣表示這是自己第一次參賽，第一場可能得需要點時間適應，但面對外界關注不會有特別的壓力，「看到大家為我加油，覺得很開心，我也會更努力。」這次回國，曾俊欣預計會待兩周的時間，7月底將前往歐洲移訓，接下來前往美國，為比賽做準備。

對於曾俊欣轉戰職業，網協理事長廖裕輝提出5年轉職業計畫，將投入每年2千萬的經費，培養台灣的優秀網球選手。署長高俊雄表示，台灣選手和外國選手體型差異不大，身材條件也不會比別人差，若有科學化訓練，或是需要媒合相關資源，體育署也願意提供協助。