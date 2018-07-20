MLB》海灌5分大局奠勝基 小熊主場擊落紅雀

哈普在5局下敲出2分打點全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後的第一場比賽，小熊和紅雀比其他隊更早回到工作崗位，但今天的小熊卻絲毫不見疲態，靠著海沃德（Jason Heyward）單場3安打猛打賞的好表現，以及哈普 （Ian Happ）在5局下扛出的兩分砲奠定勝基，終場就以9：6擊敗了「不死鳥軍團」。

小熊先發韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）在一開賽就陷入了麻煩，先是在第一局被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出安打送回了紅雀隊的第一分，緊接著第二局又遭到潘姆（Tommy Pham）的全壘打砲轟。雖然今天韓德瑞克斯沒有造成大量失分，但在用球數過多的情況下，只投了4.2局就退場，總計投了113球，被擊出9支安打，送出4次三振。

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反觀紅雀先發投手馬丁尼茲（Carlos Martinez）前四局投得虎虎生風，卻在5局下完全走鐘，使得教練團還來不及叫牛棚熱身，就遭小熊隊海灌5分，其中包括海沃德得追平分安打和哈普拉開比數的兩分打點全壘打，讓馬丁尼茲在投完這局後便退場休息。

馬丁尼茲5局下被小熊攻下大局。（美聯社）

海渥德單場3安打2打點。（USA TODAY）

紅雀打線方面也兇猛，全場掃出15支安打，老將莫里納（Yadier Molina）繳出單場4安的好表現，但攻勢終究還是無法順利串聯，防守端也出現3次的失誤，最後將勝利拱手讓給了小熊隊。

小熊隊總教練梅登（Joe Maddon）今晚對自家打線感到滿意，並表示為了讓前天在明星賽有出場的游擊手羅素（Addison Russell）、捕手康崔拉斯（Willson Contreras）能多休息一天，刻意將他們移出先發名單。而今天蹲捕的卡拉提尼（Victor Caratini）也沒讓總教練失望，單場3安打1保送，同樣是今天獲勝的功臣。

不過小熊隊終結者摩洛（Brandon Morrow）由於二頭肌發炎的緣故，在賽前被放進10天傷兵名單，因此今天改由史卓普（Pedro Strop）把守最後一道防線。

先前受傷的達比修有賽前進行簡單的傳接球。（美聯社）