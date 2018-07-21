羽球》 戴資穎談自律：「克制自己慾望，才能問心無愧」

戴資穎累積世界球后達84週。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球名將戴資穎累積世界球后寶座已長達84週，昨日她在臉書發文，談到身為一名運動員，對於「自律」的看法以及重要性，深獲球迷認同，並感謝她的精彩分享。

戴資穎認為，自律是所有運動員都必須學會的課題，但不是因為她排名第一，大家就該學她怎麼做，「每個人都有適合自己的最好方式。但在這過程中，也一定要排除所有會影響到你的事情，例如：明知道自己什麼事情不能做，但卻會因為我想要、我喜歡，而去做。」

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她舉例，明明到了應該要睡覺的時間，卻因為想多滑一下手機、多玩一場遊戲，而犧牲了休息時間，這些都是不對的事情，戴資穎說，「但其實這些你自己都知道，只是你願不願意克制自己內心。」

戴資穎認為，運動員不可能時時刻刻狀態都保持在最佳，「也可能我已經克制自己的所有了，狀況還不是最好，但前提是，你要願意排除所有可能會影響你的事，那麼你就問心無愧了。」

戴資穎補充道，這些都需要依靠平日累積的習慣，不是只有在比賽期間自律就有用，「平常有足夠睡眠時間，練習專注度較高，自然更容易進入狀況，也比較不容易受傷，這些全都是息息相關的。」最後她說：「或許也可以做一些會讓自己安心的習慣，內心也會比較平靜。」