中職》屏東下午突降大雨 象猿二軍延期再戰

中信二軍外野手黃稚峰近期手感相當火燙。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍例行賽，今天在屏東球場由中信兄弟出戰Lamigo桃猿，兩隊四局上半打完仍以0：0戰成平手，隨後屏東市區降下了大雨，最終比賽延至9月18日原場地再戰。

Lamigo二軍林知譽擊出一壘安打。（記者黃志源攝）

中信二軍許基宏擊出一壘安打。（記者黃志源攝）

此役兄弟打線僅外野手黃稚峰與許基宏敲安，值得注意的是，2016年季中選秀會象隊第9指名選進的黃稚峰近況相當火熱，包含今天在內已經連續8場比賽敲出安打，總計6場比賽22個打數敲出14支安打，打擊率飆升至0.342。而猿隊的2支安打分別由林知譽與馮健庭擊出。

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Lamigo二軍馮健庭擊出二壘安打。（記者黃志源攝）

投手方面，猿隊先發林逸翔4局無失分並送出4次三振，另被敲2安與送出2次保送，防禦率降至5.14。象隊先發周磊前3局四平八穩，僅被敲2安，同樣無失分，防禦率為4.52。

中信二軍先發投手周磊。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手林逸翔。（記者黃志源攝）

中信二軍與Lamigo二軍比賽因屏東地區降下大雨，比賽延期再戰。（記者黃志源攝）

中信二軍與Lamigo二軍比賽因屏東地區降下大雨，比賽延期再戰。（記者黃志源攝）

中信二軍與Lamigo二軍比賽因屏東地區降下大雨，比賽延期再戰。（記者黃志源攝）