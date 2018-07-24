東京奧運「正名」 惹怒中國？ 紀政不怕被抹黑

2019年首屆東亞青年運動會被迫停辦，中國認為台灣民間頻繁推動「東京奧運正名活動」，造成巨大的政治風險與干擾，成停辦主因。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年首屆東亞青年運動會被迫停辦，中國認為台灣民間頻繁推動「東京奧運正名活動」，造成巨大的政治風險與干擾，成停辦主因。

推動2020東京奧運台灣正名公投運動領銜人「飛躍羚羊」紀政慟心表示，「中國以泱泱大國自居，卻失去氣度與風範，不斷用惡質的方式打壓台灣，國人應發揮梅花堅毅的精神，繼續爭取國際地位。」

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以下為 紀政聲明稿2018.07.24

今天中午得知東亞奧會理事會（EAOC）召開臨時理事會，決議取消2019東亞青年運動會的消息，我必須要說：深感痛心！

任何項目的運動競賽都有其規則，運動選手需遵守競賽規則，在公平、公開、公正的原則下，進行比賽，各自發揮實力。競賽場上不容許絲毫的欺騙行為，「運動員精神」是不畏艱苦地勇於面對任何挑戰，而「運動家風範」該是虛心接受公平競爭下的結果。

據我所知，林佳龍市長以及他所領導的團隊，這幾年非常用心及努力地在籌備2019東亞青運，並持續與EAOC保持良好的互動，一切遵循國際總會相關規範。而今，EAOC在政治的強力干預下，用極度牽強的理由，取消了2019東亞青運。這個行為不僅是讓全世界看見EAOC的不超然、不公平及不合理，也將使得未來的東亞青運蒙塵。我再次強調，政治黑手不該伸入運動競技，如果連國際總會都無法讓政治歸政治、運動歸運動，如何令人信服呢？

台灣人民是地球村的一份子，儘管因國際現勢而處處遭受打壓，甚至是粗暴蠻橫地對待，但是仍繼續努力在各領域展現實力、爭取地位，發聲且發光，這是台灣人的韌性。「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，梅花是我們的國花，或許這句話也道盡國人該具備的態度。

當2020東京奧運台灣正名公投運動行動小組邀請我擔任領銜人時，我之所以會答應，是因為我個人參加過三次奧運（1960、1964、1968），當時我國的奧運代表團在蔣中正總統的同意下，都是以TAIWAN的名稱出賽。這是事實，毋庸置疑！我身為當事者，站出來讓大家知道這一段歷史也是理所當然。台灣是民主國家，公民權利的行使也是法律所允許的，若以台灣人民合法行使公民權利為由，透過政治力影響EAOC，毫無道理地取消台中市的主辦權，我個人無法接受這樣的行為，相信台灣人民會有自己的判斷。

我在大陸有很多好朋友，過去，我也經常舉辦兩岸的交流活動（註），甚至在北京爭辦2008奧運之際，我還帶隊在大陸許多城市辦活動聲援力挺。別人可以忘記我做過什麼事，也可以扭曲我、抹黑我，但我自己很清楚我的初衷和理念。我曾經很努力促進海峽兩岸有更多交流，進而更了解彼此，期待雙方共同成長，很可惜，目前的狀況並不如我的期待。我最近站出來告訴國人過去奧運名稱的事實，協助民間公投運動，很可惜，目前的狀況也不如我的預期。

我必須要重申，我無法認同用政治干預體育運動，我也無法接受無理取消2019台中東亞青運主辦權，我更無法同意任何國家否定我國人民合法行使公民權利的行為。我曾經帶隊為聲援北京申辦奧運而跑遍大陸許多城市，很高興看見2008奧運能在北京風光舉辦，我無法想像，中國大陸居然可以忘記台灣對北京奧運的支持，反而無所不用其極阻止台中舉辦2019東亞青運。

人在做，天在看。我不擔心自己被抹黑。從1960年第一次參加羅馬奧運，在選手村看到地球村和諧的一幕，是我永遠無法抹滅的記憶。深切期待，中國有一天能從北風變身為太陽，相信這會是全球炎黃子孫之福！

（註）：1992～1993年「為中國人的健康與繁榮而跑」；1995年「希望講座～兩岸關係系列」；2001年「北京奧運炎黃之光～海峽兩岸長跑」等等活動。