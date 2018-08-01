日職》生涯360轟老將沒人要 村田修一恐面臨退休

村田修一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕日職生涯累積360轟的老將、現年37歲村田修一，去年被讀賣巨人宣布戰力外後，沒有任何日本職棒球團想網羅，今年球季轉往獨立聯盟栃木金色勇士隊。村田修一今天召開記者會，表示不會說出「退休」兩字，但也無法想像自己下賽季能回到日職賽場。

去年球季在巨人軍，村田修一還有著14轟、58分打點、打擊率0.262的表現，未料季後就遭到戰力外，他遲遲找不到新東家，只好到獨立聯盟打球。

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村田修一表示，「我今天不想評論關於退休一事，但我無法想像下個賽季能回到日職。」他也強調，今天不會說出這「引退」兩個字，目前就是在栃木金色勇士隊打完今年的賽季，未來也將思考明年是否要繼續打球。

在日職15年生涯中，村田修一待過橫濱、巨人，獲得4次中央聯盟最佳九人和3次三壘金手套獎，兩屆中央聯盟全壘打王，5度入選明星賽，累積1865安、360轟、1123分打點，平均打擊率0.269。

村田修一只剩135支安打就能達成2000安，如今無法在日職賽場打球，這也讓他幾乎確定無法進入日本職業棒球名球會。該會規定，日職野手要進入名球會的門檻為2000安以上。