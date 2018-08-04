NBA》川普發文酸詹皇 「新狼王」怒轟：閉上你的臭嘴！

灰狼「新狼王」湯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰洛杉磯湖人的「大帝」詹姆斯（LeBron James），日前談到對美國總統川普的看法時，砲轟他「利用運動分裂大家」，而川普今也不客氣的反擊，不過此舉卻引來灰狼球星湯斯的不滿，力挺詹皇並叫川普最好「閉上你的臭嘴！」

詹姆斯在家鄉阿克倫創辦的「承諾小學」（I Promise School）如期落成，詹姆斯藉此透過媒體暢談心路歷程，隨後也談到對美國總統川普的看法，詹姆斯毫不掩飾對他的負面觀感，甚至強調「我永遠不會坐在他的對面」。

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詹姆斯認為川普在用運動分裂族群，強調「永遠不會坐在他的對面」。（資料照，美聯社）

而美國總統川普今在推特上寫下：「LeBron James接受了電視界最愚蠢的人─《CNN》主播勒蒙（Don Lemon）的專訪，所以勒蒙才能讓LeBron看起來很聰明，這可不容易。」後面還諷刺地表示自己愛的是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

明尼蘇達灰狼陣中明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），隨後轉發這條推特並PO文砲轟川普。

「我就直截了當地說：密西根州佛林特市（Flint）的水還很髒，你在意的卻是一個男人為他家鄉的教育和幾代孩子做好事的一段採訪。」湯斯寫道，「閉上你的臭嘴！別在推特上發廢文了，提起筆為我們的國家做點事吧！」

湯斯發文怒轟川普。（圖片擷取自湯斯推特）

而這則推特也馬上獲得上萬人按讚轉發，也吸引不少網友留言，「我要被你（湯斯）圈粉了！」、「沒錯，嗆他（川普）就對了！」連美國知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也搞笑地留言寫下：「我強烈建議你們都去聽聽FDT（FXXK Donald Trump）這首歌。」

沃神搞笑留言。（圖片擷取自湯斯推特）