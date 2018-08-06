高球》LPGA新手G.霍兒 逆轉贏得英國女子公開賽冠軍

G.霍兒奪冠。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕22歲的英格蘭女將G.霍兒，今天在英國女子公開賽最後1回合上演逆轉秀，靠著最後6洞打下3個博蒂，她以4回合總計271桿贏得這場女子大賽勝利。

G.霍兒最後1回合繳出67桿，她在領先組與泰國波南儂一路纏鬥，前9洞G.霍兒打下3個博蒂，但波南儂也有4個博蒂、1個柏忌的佳作，持續小幅領先。戰至第13洞G.霍兒再抓1鳥，終於追平。

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兩人在第15洞長洞都打博蒂，但隨後G.霍兒又在第16洞再抓博蒂，開始超前。關鍵時刻波南儂在第17洞開球失誤，花了3桿才攻到果嶺邊，偏偏又3推桿才進洞，這個雙柏忌決定了勝負，G.霍兒帶著3桿領先優勢站上第18洞梯台，她兩桿順利打上果嶺，即使最後1洞3推吞柏忌，仍以兩桿之差逆轉擊敗波南儂，在她的LPGA新人球季就以這場大賽寫下LPGA首勝紀錄。

這也是繼2004年的史塔波絲之後，相隔14年，英格蘭女將再次贏得這場大賽冠軍。

相隔14年，再次有英格蘭女贏得這場大賽冠軍。（美聯社）

最後1回合比賽前半段，只有領先組的兩名衝得很快，其他對手成績不升反降，落差6桿以上。南韓柳蕭然前4洞就多花了4桿，讓她無力追趕，靠著後續打回7個博蒂，她以275桿名列第3。

台灣女將盧曉晴今天打下兩個博蒂和兩個柏忌，但在第10洞吞了雙柏忌，74桿完賽，總計283桿並列15名。姚宣榆開賽第3洞就吞雙柏忌，這回合花了76桿，以285桿並列22名。徐薇淩前10洞吞了3個柏忌，但最後8洞她有1鷹、3鳥進帳，另有兩個柏忌，平標準桿72桿完賽，總計287桿並列35名。