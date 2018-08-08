日職Live》阿部慎之助三分彈！ 巨人3：0領先阪神

2018/08/08 17:49

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

阪神

0

 0 0 0 1 0

巨人

3

 0 3 3 0

第三局

吉川光夫這局三上三下，並送出兩次三振。

第二局

首棒糸井嘉男選到四壞保送，羅薩里奧擊出二壘飛球出局，大山悠輔擊出安打讓跑者進佔一、三壘。隨後吉川三振掉中谷將大，取得兩出局。隨後梅野隆太郎選到四壞保送上壘形成滿壘。隨後吉川三振掉投手才木浩人，順利解決滿壘危機。

才木浩人回穩，三上三下解決這個半局。

第一局

吉川光夫繳出三上三下。

陽岱鋼擊出中外野深遠飛球遭到接殺，一出局。重信慎之介擊出左外野飛球被接殺。麥基在兩出局後擊出游擊方向穿越安打，岡本和真擊出左外野方向深遠二壘安打，二、三壘有跑者。阿部慎之助逮到才木球路偏高的機會，一棒掃出右外野方向三分砲，幫助巨人首局就打下3分大局。

阿部慎之助久違先發就擊出三分全壘打。（圖片取自巨人官方推特）

賽前報導

陽岱鋼昨日久違先發打第一棒，就擊出本季第6發全壘打，目前打擊率2成40，今天再度先發一棒，改守右外野。昨日巨人軍雖然擊出三發全壘打，但最終仍以4：7不敵阪神虎，今天雙方再度交手，巨人派出生涯對阪神虎防禦率只有1.80的吉川光夫先發，阪神虎方面則是派出本季3勝4敗的才木浩人先發。

讀賣巨人

守位

棒次

阪神

守位

陽岱鋼

RF

1

糸原 健斗

2B

重信慎之介

CF

2

北條 史也

SS

麥基

3B

3

納瓦羅

LF

岡本和真

LF

4

糸井 嘉男

RF

阿部慎之助

1B

5

羅薩里奧

1B

馬丁尼茲

2B

6

大山悠輔

3B

若林晃弘

SS

7

中谷将大

CF

小林誠司

C

8

梅野隆太郎

C

吉川光夫

P

9

才木浩人

P

吉川光夫

先發

才木浩人
相關關鍵字： 日職

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