日職Live》阿部慎之助三分彈！ 巨人3：0領先阪神

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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阪神
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0
|0
|0
|0
|1
|0
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巨人
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3
|0
|3
|3
|0
第三局
吉川光夫這局三上三下，並送出兩次三振。
第二局
首棒糸井嘉男選到四壞保送，羅薩里奧擊出二壘飛球出局，大山悠輔擊出安打讓跑者進佔一、三壘。隨後吉川三振掉中谷將大，取得兩出局。隨後梅野隆太郎選到四壞保送上壘形成滿壘。隨後吉川三振掉投手才木浩人，順利解決滿壘危機。
請繼續往下閱讀...
才木浩人回穩，三上三下解決這個半局。
第一局
吉川光夫繳出三上三下。
陽岱鋼擊出中外野深遠飛球遭到接殺，一出局。重信慎之介擊出左外野飛球被接殺。麥基在兩出局後擊出游擊方向穿越安打，岡本和真擊出左外野方向深遠二壘安打，二、三壘有跑者。阿部慎之助逮到才木球路偏高的機會，一棒掃出右外野方向三分砲，幫助巨人首局就打下3分大局。
【一軍】一回裏、#阿部慎之助 選手の今季6号3点本塁打で、ジャイアンツが先制！！！GLSでは試合終了までネット生中継！詳しくはhttps://t.co/UK3tJ8ScKt #ジャイアンツ #巨人 #giants #奮輝 pic.twitter.com/Y8rPE63ztR— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） 2018年8月8日
阿部慎之助久違先發就擊出三分全壘打。（圖片取自巨人官方推特）
賽前報導
陽岱鋼昨日久違先發打第一棒，就擊出本季第6發全壘打，目前打擊率2成40，今天再度先發一棒，改守右外野。昨日巨人軍雖然擊出三發全壘打，但最終仍以4：7不敵阪神虎，今天雙方再度交手，巨人派出生涯對阪神虎防禦率只有1.80的吉川光夫先發，阪神虎方面則是派出本季3勝4敗的才木浩人先發。
|讀賣巨人
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守位
|
棒次
|
阪神
|
守位
|
陽岱鋼
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RF
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1
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糸原 健斗
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2B
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重信慎之介
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CF
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2
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北條 史也
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SS
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麥基
|
3B
|
3
|
納瓦羅
|
LF
|
岡本和真
|
LF
|
4
|
糸井 嘉男
|
RF
|
阿部慎之助
|
1B
|
5
|
羅薩里奧
|
1B
|
馬丁尼茲
|
2B
|
6
|
大山悠輔
|
3B
|
若林晃弘
|
SS
|
7
|
中谷将大
|
CF
|
小林誠司
|
C
|
8
|
梅野隆太郎
|
C
|
吉川光夫
|
P
|
9
|
才木浩人
|
P
|
吉川光夫
|
先發
|
才木浩人