亞運》台灣門神潘文傑太狂！男足擋住38次射門 逼和巴勒斯坦

台灣隊逼和巴勒斯坦。圖為台灣選手李祥偉。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2018年雅加達亞運在18日開幕，而台灣男足先於今天迎來睽違52年的亞運首場戰役，即使巴勒斯坦全場共起腳38次，卻多次被我國頭號門將潘文傑擋下，最終兩軍以0：0握手言和，台灣也拿到52年來亞運第1分積分。

台灣男足過去曾以「港腳」為主體，於1954年、1958年拿到金牌，如今睽違52年再次重返亞運舞台，更是首次全本土陣容，主帥彭武松此仗設定以和局為目標，但也不放棄贏球機會。

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台灣隊今日排出4-2-3-1陣型，後防以徐宏銍、王睿、陳庭揚、黄祥哲；中場趙明修、涂紹捷、陳昭安及陳泓維、游家煌、李祥偉。

此仗前半段在雨中開踢，台灣隊開賽雖製造多次攻勢卻無法破門，而巴勒斯坦隨後攻勢變得猛烈，在上半場就射門達18次，好在台灣門神潘文傑多次化險為夷，讓兩軍在上半場0：0。

巴勒斯坦下半場仍有數次攻擊，但始終難以突破僵局，最終台灣隊也收下1分積分。台灣隊後天將與地主印尼交手，15日碰香港、20日遇寮國，得全力求勝，力拚晉級16強。

台灣隊逼和巴勒斯坦。圖為台灣選手李祥偉。（美聯社）

台灣隊游家煌與對手爭球。（美聯社）

台灣隊逼和巴勒斯坦。（美聯社）

台灣隊球員涂紹捷與對手爭球。（美聯社）

台灣隊球員陳庭揚與對手爭球。（美聯社）

台灣隊門將潘文傑。（資料照，記者黃耀徵攝）