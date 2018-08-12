中職》相隔1057天再奪勝投 謝榮豪眼眶泛淚：很感動！

兄弟投手謝榮豪今年首度登板，即拿下勝投。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕相隔1057天，謝榮豪再度拿下勝投，今天對Lamigo桃猿，8局上中繼1局無失分，下個半局中信兄弟一口氣打下3分，最終就以4:3逆轉勝，終止3連敗，賽後謝榮豪眼眶泛淚，「重點不是勝投，是我還能站上投手丘投球，投完之後很感動，感謝很多人幫助。」

謝榮豪過去一年多右手肘動兩次刀，上一次在一軍出賽已是去年7月21日，經過動刀和漫長復健，今天他終於重返一軍投手丘，8局上登板中繼，只投9球就連續解決三名打者林泓育、郭嚴文和朱育賢，再靠下個半局隊友打下3分逆轉勝，謝榮豪繼2015年9月20日之後再添勝投。

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謝榮豪表示，開刀復健過程得到很多人幫助，一點一滴累積起來，現在還能站上投手丘投球，真的很感謝他們，現在投球感覺不錯，這場投完之後很感動；此役謝榮豪最快球速145公里。

兄弟總教練史耐德表示，很久沒看到謝榮豪投球，這場3種球路運用得不錯，球速也有發揮，很滿意他的投球內容。

8局下兄弟落後1分情況下，周思齊敲出2分打點安打，打下勝利打點，拿下單場MVP，李振昌後援1局無失分，收下本季第5次救援成功。周思齊笑稱敲安打是運氣好，有責任把隊友送回來，同時盛讚謝榮豪就像官大元一樣是「福星」，經過長時間復健重返一軍，還能壓制打者，的確是個好投手。

兄弟投手謝榮豪今年首度登板，即拿下勝投。（記者廖耀東攝）