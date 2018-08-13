U15世界盃》兩任投手聯合壓制 台灣2：1擊敗強敵美國

〔體育中心／綜合報導〕在巴拿馬舉行的U15世界盃青少棒，台灣隊13日凌晨面對衛冕軍美國隊，攻守俱佳，兩任投手洪宸毅、彭善琮壓制，打線在6局下添得超前分，最終以2：1擊敗美國，取得2勝1敗戰績。下一場台灣隊將在台灣時間今晚11點對上中國。

此役台灣隊先發投手洪宸毅前2局未被敲安，第3局則連續被敲兩支安打加上觸身球保送，一度讓美國攻佔滿壘，但他也順利守成。

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5局下也由洪宸毅率先敲二壘安打開啟攻勢，無人出局攻占三壘、陳浩恩打擊時對方發生失誤，洪宸毅跑回本壘先馳得點。

但6局上，美國展開反攻，首名打者內野安打上壘，盜二壘成功，加上野手選擇、高飛犧牲打，美國追平比數，洪宸毅投5.1局飆6K、被敲4安、失1分退場，台灣隊換上彭善琮接替，成功製造兩個內野滾地球出局，化解危機。

關鍵6局下，蔡誥翔率先安打上壘，毛英傑補上二壘安打，台灣隊無人出局攻占二三壘，美國隊連續投出觸身球、四壞球保送，送蔡誥翔回本壘攻下寶貴致勝分。不過接下來陳浩恩敲出二壘滾地球，毛英傑在本壘出局，董子恩擊出雙殺打，結束台灣隊本局攻勢。

最後7局上，彭善琮雖然讓美國隊1人出局攻佔二壘，但他飆出三振，最後讓美國隊敲出外野飛球被接殺，台灣隊終場以2：1拿下勝利。

台灣隊今天凌晨擊敗強敵美國。（取自WBSC推特）

洪宸毅先發5.1局飆出6K表現出色。（取自WBSC推特）