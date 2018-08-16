MLB》明年挑戰大聯盟？ 菊池雄星被看好能扛2號先發

菊池雄星被看好能挑戰大聯盟。（取自西武官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本投手大谷翔平挑戰大聯盟，成功掀起熱潮，今年季後是否再有日投赴美，成為一大關注焦點，大聯盟今撰文分析，西武王牌左投菊池雄星有機會出線，透過入札制度登上大聯盟投手丘，被看好能擔綱球隊的2號先發。

大聯盟知名記者Jon Morosi報導，多位大聯盟球探認為，菊池雄星直球均速約92到94英哩（約147到150公里），能催上96英哩（約153.3公里），是日職少見的高速左投，看好菊池能當到球隊的2號先發。

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但也有消息指出，若母隊西武獅今年奪冠，菊池很可能會因為要幫助母隊尋求衛冕，選擇明年續留日職。27歲的菊池去年勇奪日職防禦率與勝投雙冠王，今年曾因左肩緊繃進入傷兵名單，影響投球表現。

前大聯盟球員、現效力日職樂天金鷹隊的右投何曼（Frank Herrmann）指出，日職打者去年對上菊池，可說是完全沒轍，今年可能因為菊池的左肩出狀況，表現略有不同，但何曼也說，菊池因為肩傷、反而增加武器球種。

「他的滑球球速和犀利度，跟去年相比似乎有點下滑，但我看到比較正向的地方在於，他去年只靠2種球決勝，但他現在能在一開始投出曲球，面對在等直球的打者時，他能使用變速球應對，他去年就是速球、滑球交替著丟。」何曼說。

何曼認為，等到菊池的左肩完全恢復，就能找回本季稍微下滑的球威，而且恢復期間採用的投球策略，會讓菊池對次級的武器球種更有信心。

談到菊池挑戰大聯盟的可能性，何曼則說，他對部份日職先發投球量過多，長期下來的影響有些擔憂，但根據來自菊池過去、還有現在西武隊友的情報，他認為菊池的個人特質絕對沒問題，「他們都說，菊池的工作態度、還有競爭意識都是頂級的，而且菊池很想去大聯盟，跟最棒的球員較量。」

菊池雄星上季投出日職生涯年。（取自西武官方臉書）