MLB》高登延長賽致勝兩分砲 水手避免被運動家橫掃

〔體育中心／綜合報導〕在高登（Dee Gordon）第12局轟致勝兩分砲後，水手以2：0戰勝運動家，增添進季後賽的希望。

雙方今日前11局都未能得分，水手席古拉（Jean Segura）單場4安也未能得分。水手最終靠著高登久違的全壘打，以兩分差獲勝。上次高登擊出全壘打，已經是4個多月之前了。「我很幸運，球最後能夠飛出場。在賽前我還跟梅賓（Cameron Maybin）、史潘（Denard Span）賭氣，因為他們嘲笑我太瘦，所以我決定讓他們知道我還是有點料的。」高登笑著說。

請繼續往下閱讀...

水手先發投手李克（Mike Leake）投8局飆6K、被敲2安1保送無失分；中繼手帕索斯（James Pazos）三振1人拿勝投；終結者狄亞茲（Edwin Diaz）投第12局並喜獲本季第47次救援成功，為聯盟最多。

運動家先發投手安德森（Brett Anderson）登板7.2局投2K、被敲5安無失分。但終結者佩提特（Yusmeiro Petit）12局挨轟，苦吞敗投。球隊總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「這就是那種典型的輸在一球的比賽。不過，正面點想，雖然今天輸了比賽，但至少我們拿下了這次系列賽。」運動家前兩戰對水手都戰勝，以2勝1敗拿下系列賽。

近況甚佳的兩隊都在追逐季後賽的席次。運動家目前已72勝49敗居美西第二，僅落後第一名的太空人1.5場勝差；水手則以70勝52敗緊追在後。

這次系列賽對兩隊都影響巨大。水手總教練瑟維斯（Scott Servais）說：「我們需要贏下今天這場比賽。雖然贏了並不會讓一切變得更輕鬆，但我們開始再次打出信心，並保有希望。」

高登轟致勝兩分砲。（USA TODAY Sports）

狄亞茲47次救援成功為聯盟最多。（美聯社）