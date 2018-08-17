MLB》大谷打點機會沒了！ 天使遭對手三殺寫百年紀錄（影音）

普洛法策動三殺守備。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以6：8被遊騎兵逆轉，中斷近期4連勝。天使4局上原有滿壘無人出局的大好得分機會，但卻被遊騎兵三壘手普洛法（Jurickson Profar）策動三殺守備，攻勢瞬間瓦解，1分未得。日媒也感嘆，大谷翔平的打點機會沒了。

天使在4局上靠著沃德（Taylor Ward）的保送，以及楊恩（Eric Young Jr.）和卡胡（Kole Calhoun）的連續安打，無人出局攻占滿壘，輪到第二棒的佛列契（David Fletcher）打擊，他擊出三壘方向滾地球，三壘手普洛法接到球後，由於是強迫進壘狀態，先是踩三壘封殺二壘跑者，隨後觸殺回三壘的沃德，然後傳給二壘手歐多（Rougned Odor）觸殺卡胡，完成「5-4」的三殺守備。

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原本有機會上場打擊的阿普頓（Justin Upton）和大谷翔平都無法球隊建功，而這是本季第2次三殺守備，也是遊騎兵隊史第6次三殺守備，上一次要追溯到2009年。根據大聯盟資料顯示，這個罕見的Play也是自1912年之後，睽違106年首次擊球者未成為出局數的三殺守備。

大谷翔平生涯第4度扛第四棒，單場繳出4打數1安打，另有1分打點和2K的成績，這是他扛四番所打回的第1分打點，打擊率為2成69。

歐多觸殺跑者。（美聯社）

大谷翔平今天扛四番，4打數1安打1打點。（法新社）