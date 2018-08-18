亞運足球》南韓44年來首次輸大馬 孫興慜要當兵了？

南韓隊若無法在亞運奪金，意即孫興慜就要去當兵。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雅加達亞運男足E組賽事，即使「亞洲一哥」英超熱刺球星孫興慜助陣，南韓昨天竟以1：2爆冷輸給馬來西亞，小組賽晉級之路出現變數。南韓隊若無法奪金，意即26歲的孫興慜就要去當兵。

南韓此戰換了6名先發球員，未料表現有走樣，半場就以0：2落後，孫興慜沒有先發上陣，他直到下半場第57分鐘才替補上場，仍難拯救球隊。

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南韓首戰以6：0擊敗巴林，但昨不敵馬來西亞後，目前戰績1勝1敗暫居小組第二，下場比賽將對上吉爾吉斯，若被對方踢平、或是輸球，南韓隊就有可能遭到淘汰。

根據韓聯社報導，這是南韓隊在1974年的伊朗德黑蘭亞運之後，首次輸給馬來西亞。這也是南韓國家隊近10場亞運男足賽中，第一次嚐到輸球滋味。

南韓隊總教練金鶴范賽後表示，球員無法執行戰術，給了對方太多空間。南韓隊的表現也慘遭韓媒批評，「自負」、「沒有藉口」。

英超正值職業賽季，孫興慜為了拚金牌免除兵役，獲得球隊放行參加亞運，若南韓隊無法奪金，孫興慜還是要去當兵。

南韓隊不敵馬來西亞。（美聯社）

南韓隊若無法在亞運奪金，意即孫興慜就要去當兵。（美聯社）