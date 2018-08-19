亞洲少棒賽》台灣大贏家！曾聖安奪3項投手大獎

曾聖安奪三項投手大獎。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕同樣在台北市，中職兄弟和獅隊在天母球場下雨打不成，在青年公園舉行的亞洲少棒賽冠軍戰卻在幾近滿場的球迷加油下熱鬧開打，台灣隊在驚濤駭浪下，五局下攻下三分，最後才以3比2力克南韓奪冠，拿下隊史第7座冠軍。台灣小將包辦多項個人大獎，冠軍戰表現突出的胡振利獲選大會最有價值球員，摘下救援勝投的曾聖安則一舉囊括最佳投手、防禦率王和勝率王等三項投手大獎。

個人獎項名單如下︰

最佳投手 台灣隊 曾聖安

最佳捕手 台灣隊 謝誠威

最佳一壘手 台灣隊 朱宏樺

最佳二壘手 台灣隊 陳睦衡

最佳三壘手 南韓隊 李浚鎬

最佳游擊手 台灣隊 胡振利

最佳外野手 台灣隊 林后稷

日本隊 宇野真仁朗

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印尼隊 札紐爾

打擊獎 台灣隊 朱宏樺，打擊率0.700

防禦率王 台灣隊 曾聖安，防禦率0.667

勝率王 台灣隊 曾聖安，2勝

打點王 日本隊 栗山大成，8分

全壘打獎 台灣隊 張趙紘，2支

盜壘王 印度隊 居納蘭傑，8次

得分王 日本隊 栗山大成，9分

最佳防守球員 南韓隊 李玗俊（南韓）

最有價值球員 台灣隊 胡振利

胡振利拿下最有價值球員。（棒協提供）

台灣擊敗南韓奪冠。（棒協提供）