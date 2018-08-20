亞運棒球》成棒隊全員到齊 今首度練球

印尼雅加達亞運，台灣棒球隊練球。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕亞運成棒隊今天全員報到，並在天母棒球場練球，是球隊首度全員到齊練球。台灣隊26日首戰南韓，總教練許順益也初步排出首戰可能先發。

許順益說，今天球員全體報到，他也鼓勵球員，不分職棒或業餘，皆要展現最佳球技，「鼓勵球員展現現有的球技，幫助提升球隊戰力，狀況不好的人也要盡快調整回來。」

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許總說，首戰先發投手交給林樺慶，除了次戰先發林政賢外，其他投手首戰也都會待命，至於打線也有一定雛型，36歲隊長林加祐，預計擔任第4棒、中外野手。

台灣隊首戰可能先發打序

第1棒 左外野手 戴如量

第2棒 指定打擊 林瀚

第3棒 一壘手 姜建銘

第4棒 中外野手 林加祐

第5棒 右外野手 詹子賢

第6棒 三壘手 陳偉志

第7棒 捕手 黃佳瑋

第8棒 二壘手 蕭帛庭

第9棒 游擊手 林承飛

先發投手 林樺慶

印尼雅加達亞運，台灣棒球隊練球 。（記者王藝菘攝）

印尼雅加達亞運，台灣棒球隊練球。（記者王藝菘攝）

總教練許順益。（記者王藝菘攝）

林承飛。（記者王藝菘攝）

台灣棒球隊長林加祐。（記者王藝菘攝）

印尼雅加達亞運，台灣棒球隊練球，內野手姜建銘。（記者王藝菘攝）

林瀚（左）、林承飛（右）。（記者王藝菘攝）