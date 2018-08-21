亞運籃球》克拉克森首秀繳28分 菲律賓2分差不敵中國

NBA騎士隊球星克拉克森如願成為菲律賓男籃一員，今首戰碰上中國，砍下全場最高28分，但菲國男籃仍以80：82落敗。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA騎士隊球星克拉克森（Jordan Clarkson）在最後一刻如願成為菲律賓男籃一員，今首戰碰上中國，砍下全場最高28分，但菲國男籃仍以80：82落敗，目前在小組賽取得1勝1負。

菲律賓男籃先前在世界盃資格賽中，因和澳洲鬥毆遭禁賽，一度退出亞運，幾經波折後，又決定參戰，且找來美菲混血的克拉克森助拳，不過又因NBA的態度反覆，讓克拉克森加入球隊的時間延宕許久，錯過菲國男籃亞運首戰。

請繼續往下閱讀...

中國男籃曾在亞運拿下7面金牌，上屆仁川亞運則以第5名作收。今年亞運他們有備而來，有周琦、丁彥雨航，兩名有NBA資歷的球員坐鎮，實力不容小覷。中媒報導指出，為了克拉克森，中國男籃還特別徵詢NBA球探的意見，希望找出對抗他的方法。

上半場打完，菲律賓以5分小幅落後，第3節急起直追，克拉克森關鍵三分彈助菲國扳平，該節打出26：23攻勢，一路緊追，決勝節也一度拉鋸，讀秒階段，中國靠著趙睿連投帶罰攻下4分，奠定勝基，以2分差奪下亞運首勝。

克拉克森此役先發上陣，打了32分鐘，飆進5顆三分球，拿下28分、8籃板；中國則以周琦表現最佳，繳出25分、12籃板、7阻攻。

中國隊周琦繳出25分、12籃板、7阻攻的優異表現。（歐新社）