MLB》布里頓首返金鶯成功關門 洋基延長賽開轟獲勝（影音）

布里頓首度披洋基戰袍返前東家。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今洋基作客巴爾的摩，在延長賽10局靠著沃克（Neil Walker）、維特（Luke Voit）接連開轟拿下3分，10局下布里頓（Zach Britton）首度披洋基戰袍登板面對前東家金鶯，挨一轟仍順利關門，終場洋基以7：5獲勝。

1局下金鶯連續安打加上保送，戴維斯（Chris Davis）掃一壘安打就進帳2分，洋基維特在四局上開轟，敲出兩分砲追平比數。9局結束雙方4分平手，進入延長賽。沃克掃出陽春砲先取得領先，維特又轟雙響砲，再進帳2分保險分。

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最後半局洋基推出布里頓關門，是他遭金鶯交易後首度回到前東家，1局被敲2安，包含前隊友戴維斯的陽春全壘打，失1分責失，救援成功。雖然不再是以「金鶯終結者」的角色回到巴爾的摩，4局結束後金鶯主場播出一段影片，感謝布里頓先前的貢獻。

投手部分，洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）繳優質先發，主投6局飆8次三振，共被敲出5安打，僅失2分皆責失，有2次保送，不過勝投落在格林（Chad Green）手上，他投1局飆2K，拿下本季第7勝。