MLB》布里頓首返金鶯成功關門 洋基延長賽開轟獲勝（影音）

布里頓首度披洋基戰袍返前東家。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今洋基作客巴爾的摩,在延長賽10局靠著沃克(Neil Walker)、維特(Luke Voit)接連開轟拿下3分,10局下布里頓(Zach Britton)首度披洋基戰袍登板面對前東家金鶯,挨一轟仍順利關門,終場洋基以7:5獲勝。

1局下金鶯連續安打加上保送,戴維斯(Chris Davis)掃一壘安打就進帳2分,洋基維特在四局上開轟,敲出兩分砲追平比數。9局結束雙方4分平手,進入延長賽。沃克掃出陽春砲先取得領先,維特又轟雙響砲,再進帳2分保險分。

最後半局洋基推出布里頓關門,是他遭金鶯交易後首度回到前東家,1局被敲2安,包含前隊友戴維斯的陽春全壘打,失1分責失,救援成功。雖然不再是以「金鶯終結者」的角色回到巴爾的摩,4局結束後金鶯主場播出一段影片,感謝布里頓先前的貢獻。

投手部分,洋基先發沙巴西亞(CC Sabathia)繳優質先發,主投6局飆8次三振,共被敲出5安打,僅失2分皆責失,有2次保送,不過勝投落在格林(Chad Green)手上,他投1局飆2K,拿下本季第7勝。

A nice ovation for an old friend. @Zbritton #Birdland pic.twitter.com/IHXaEqxZF7