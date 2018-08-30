亞運》「沒有想過交男朋友」 金牌國手谷筱霜目標奧運奪牌！

布農族空手道國手谷筱霜，在亞運空手道比賽奪金，30在南投縣政府受到英雄式歡迎，縣長林明溱等人親自迎接。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉布農族空手道國手谷筱霜，在此次雅加達-巨港亞運空手道50公斤級比賽奪金，縣府30日為她及在其他項目奪牌的選手舉行盛大歡迎儀式。谷筱霜接受訪問時表示，此次能在亞運奪金，主要是在銀牌戰中先行打敗世界排名第的一的勁敵日本選手後信心大增，而最重要的還是爸爸等家人到場加油打氣，讓她受到激勵，抱著非贏得金牌不可的決心。

現年21歲、目前就讀台北市立大學技擊系的谷筱霜，有一雙水汪汪大眼睛，是來自信義鄉地利村的布農族美女，被問到目前有無男朋友時？谷筱霜說，她目前沒有想過要交男朋友，緊接下來將為好打好每場公開賽做足準備，未來目標是奧運奪牌。

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南投縣出身的選手，在此次雅加達-巨港亞運比賽，除谷筱霜在空手道項目摘金外，在壘球及保齡球項目也分別獲得銀牌及銅牌，今天上午在南投縣政府大門口受到英雄式歡迎，並由縣長林明溱親自迎接他們進入縣府，及頒發獎學金鼓勵，谷筱霜一見到擔任南投縣空手道委員會主委長達18年、對於推動空手道運動不遺餘力的縣議員許阿甘時，立刻來個熱情擁抱，場面溫馨感人。

谷筱霜表示，他先前在世錦賽等兩項國際性空手道比賽中，都敗給世界排名第一的日本選手，因此參賽前即將日本選手設定為頭號勁敵，針對其攻防招術，加強鑽研破解之道，因此在銀牌戰打敗日本選手後，讓他信心大增 ， 加上爸爸等家人都到場加油，讓她受到激勵，告訴自己非贏不可，一定要沈住氣，拿下 金牌!

谷筱霜的父親谷安昌則表示，筱霜身高只有154公分，當初要學空手道時他非常反對，後來看到她堅決學習的決心，遂轉而全力支持，因此筱霜只要是在國內的比賽，他每場都到，甚至因路不熟，要提早兩小時出發，記得筱霜第一次出國比賽，煩惱沒旅費，他為讓筱霜安心，還向筱霜說:「 用搶的也要搶給妳！ 」。

谷筱霜母校南投縣立旭光高中校長何光明說，筱霜不但是空手道高手，書也讀得好，國中時成績就都前三名，當年還想培養她唸到博士。

空手道國手谷筱霜在亞運奪金，爸爸谷安昌表示，為支持女兒的空手道運動之路，筱霜在國內每場比賽他都會到場加油。（記者張協昇攝）

亞運空手道金牌得主谷筱霜說，接下來要向奧運奪牌目標挺進。（記者張協昇攝）

亞運金牌國手谷筱霜一見到擔任南投縣空手道委員會主委長達18年、對於推動空手道運動不遺餘力的縣議員許阿甘時，立刻來個熱情擁抱，場面溫馨感人。（記者張協昇攝）