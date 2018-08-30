送楊俊瀚、鄭兆村、陳奎儒進軍奧運！ 田協已有初步計畫

田協將為楊俊瀚（左）、鄭兆村（中）及陳奎儒（右），規劃完整出國移地訓練計畫。（資料照，特派記者林正堃、陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣田徑隊本屆在奪牌難度極高的男子200公尺、男子110公尺奪下銀牌，且兩項目的成績都有本錢站上奧運最終決賽，田徑協會點名楊俊瀚、鄭兆村及陳奎儒，將規劃完整出國移地訓練計畫，助台灣健兒站上世界舞台。

「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺以20秒23奪下銀牌，也是我亞運史上首面男子短跑獎牌；「台灣欄神」陳奎儒在110公尺跨欄以13秒39，替我贏得暌違48年的獎牌，兩人的成績斐然，更證明台灣選手有本錢在奧運舞台爭取成績。

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田協秘書長王景成透露，楊俊瀚、陳奎儒的成績都有進軍奧運的機會，只要選手有意願出國移訓，並強化實力等，協會及理事長葉政彥絕對會有錢出錢、有力出力，擔任選手的堅強後盾。不過，他指出若選手要留在國內續拚成績，協會依舊會尊重選手決定，絕不會強逼出國導致出現不適應的狀況。

王景成認為，亞洲100公尺紀錄保持人中國蘇炳添在2010年廣州亞運100公尺成績並不出色，但透過適當的移訓計畫，才有辦法在這次亞運飆出破亞運紀錄9秒92，而楊俊瀚身材、年紀都還有很大的未來性，絕對是我重點栽培的選手。

此外，以91公尺36成為亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，即使這次亞運表現失常僅拿第5，但王景成今日一早還特地傳訊息給予鄭兆村鼓勵。王景成坦言，當下看到鄭兆村沮喪的神情，確實有些於心不忍，會趕緊替鄭兆村重拾信心並規劃出國移訓，以前進2020年東京奧運為目標，甚至是下屆杭州亞運。

本屆亞運標槍金牌印度邱普拉就是在德國進行訓練，據了解，鄭兆村預計會前往德國精進，要在未來的重大國際賽拚出佳績。