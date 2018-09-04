足球》蘇超小編鬧烏龍 轉播竟讓自家門將「 死亡」

波格丹。（資料照，取自利物浦推特）

〔體育中心／綜合報導〕蘇格蘭足球超級聯賽希伯尼隊近日鬧出大烏龍，他們官方推特的小編，在文字轉播一場比賽中不小心打錯字，竟意外「賜死」他們從英超利物浦外借來的匈牙利門將波格丹（Adam Bogdan）。

根據《太陽報》指出，在台灣時間1號，希伯尼與利文斯頓的蘇超比賽來到第12分鐘時，波格丹漂亮地撲救下了對方一次頭錘進攻，最終希伯尼以1：2不敵對手，但是眼尖的球迷卻馬上發現官方推特上竟出現了一則相當聳動的推文。

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波格丹完成這次精彩的撲救後，興奮的希伯尼小編馬上想把這消息轉述給球迷們聽，但是忙中出錯，不慎拼錯一個單字後竟把「波格丹在比賽中完成了一次精彩的撲救」變成「波格丹在比賽中因一次撲救而身亡」。

希伯尼隊小編打錯字，竟不小心賜死自家門將。（取自推特）

雖然希伯尼小編馬上就發現自己的錯誤，也迅速將推文撤下，但是還是有許多的球迷轉發，也吸引部分球迷向波格丹的「離世」表達悲傷，紛紛留言表示：「安息吧，波格丹」。

也有許多網友在底下搞笑留言反串，「真令人難過，沒想到死亡之後，波格丹能繼續比賽，令人欽佩」、「怪不得球隊1：2輸球，原來大部分比賽是由一個已經『過世』的門將在守門，球隊沒大敗就不錯了」。

希伯尼隊小編打錯字，不小心賜死自家門將，也吸引大批網友留言朝聖。（取自推特）