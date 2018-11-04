MiLB》秋聯明星賽 張育成猛敲177公里清壘三壘安 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天秋季聯盟明星賽，台灣印地安小聯盟好手張育成今天在第六局替補上場，擊出一支初速高達110英哩的三壘清壘安，幫所屬的西部隊取得超前分。最終西部隊靠著再見安打，以7：6擊敗東部隊。

張育成今天上場，面對巨人小聯盟投手Melvin Adon，他在1好3壞的時候鎖定一記98英哩的直球，擊出右外野三壘安打，並將二三壘跑者全部清回來，幫助西部隊取得5：3的領先。根據《MLB Pipeline》指出，張育成這發三壘安打的擊球初速高達110英哩。張育成第二次打擊遭到天使隊小聯盟投手Brett Hanewich三振，該局Brett Hanewich將他面對的三名打者全部三振掉。

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東部隊在第八局靠著費城人新秀Austin Listi的三分砲，將比分以6：5超前。第九局東部隊派出火球伸卡投手Justin Lawrence上場關門，不過大都會隊的游擊手Andres Gimenez發生失誤，教士隊小聯盟外野手Buddy Reed在兩出局之後擊出三壘安打打回追平分，最後Meibrys Viloria擊出再見安打。

張育成在秋季聯盟明星賽擊出超前比分的三壘安打。（圖片取自推特）