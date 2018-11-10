洪聖欽先發抗羅德 今日賽事預告與轉播

資料照，洪聖欽今日將掛帥先發（記者黃志源攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

桃猿羅德交流賽來到第二戰，前一戰桃猿火力遭到羅德投手群接連封鎖，總共吞下13K，究竟今天能不能重拾暴力猿打線的實力，在交流賽中取得一勝呢？桃猿今日派出洪聖欽應戰，精彩的賽事，請持續鎖定轉播囉。

美日職明星對抗賽持續進行，前一役日職靠著柳田悠歧驚天的再見兩分砲，帶走交流賽的第一戰勝利，今天日職派出上澤直之登板先發，對上水手隊的拉米瑞茲（Erasmo Ramirez），究竟美職能不能在這戰扳回顏面搶下一勝，讓我們拭目以待。

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NBA今天有兩場的賽事轉播，首先林書豪所屬的老鷹，將要對上活塞隊，林書豪在近日不受到球隊重用，甚至在決勝節仍被冰在板凳上，另所有球迷不解，豪小子也遭質疑是否要被交易，林書豪能不能在今日用好表現證明自己仍有先發的實力，請持續鎖定轉播。

桃猿羅德交流賽

17:05 羅德@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

美日職明星對抗賽

17:30 FOX體育、FOX體育3台

福州羽球公開賽

13:00 4強賽 愛爾達體育3台

NBA例行賽

08:30 活塞@老鷹 ELEVEN SPORTS1

10:30 塞爾提克@爵士 愛爾達體育1台、緯來體育

世界舉重錦標賽

20:30 FOX體育2台

黑豹旗錦標賽

14:00 秀峰高中@壽山高中

18:00 麥寮高中@普門中學

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台