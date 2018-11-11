台日交流賽Live》柏融大王雙安打！桃猿2：0羅德

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德 0 0 0 0 2 0 桃猿 0 2 0 2 7 0

第四局

第三局

朱育賢撲接順利刺殺跑者，吉田裕太掃出滾到中外野全壘打牆的長打，不過在三壘前遭觸殺，下一棒和田康士朗遭三振，結束這半局攻勢。下半局王柏融再掃一壘安打，不過桃猿遭變相三上三下。

第二局

上半局黃子鵬壓制羅德攻勢。

下半局郭嚴文在1人出局狀況下掃出全壘打牆上的長打，攻佔得點圈。余德龍站著遭三振，也是種市篤暉本場比賽首K，下一棒梁家榮掃出右外野平飛安打上壘，有1分打點。嚴宏鈞接著鎖定第一顆直球，掃出一壘安打，桃猿攻佔一、三壘。

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黃敬瑋代打上陣，擊出左外野方向安打再進帳1分，連續三棒都敲安，單局拿下2分後留下殘壘。

第一局

黃子鵬先發登板，面對首位打者岡大海先丟出2好球，卻在第4球遭掃出中外野方向飛球上一壘，下一棒香月一也雙殺打，暫時止住羅德攻勢，第3棒中村獎吾滿球數後遭三振，形成變相三上三下。

下半局開路先鋒藍寅倫就敲安，不過郭永維軟弱彈地球讓羅德策動463雙殺，複製上半局劇情。王柏融接著掃內野安打，不過留下殘壘。

兩隊先發打線：