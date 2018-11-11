台日交流賽Live》柏融大王雙安打！桃猿2：0羅德

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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羅德
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|桃猿
|0
|2
|0
|2
|7
|
0
第四局
第三局
朱育賢撲接順利刺殺跑者，吉田裕太掃出滾到中外野全壘打牆的長打，不過在三壘前遭觸殺，下一棒和田康士朗遭三振，結束這半局攻勢。下半局王柏融再掃一壘安打，不過桃猿遭變相三上三下。
第二局
上半局黃子鵬壓制羅德攻勢。
下半局郭嚴文在1人出局狀況下掃出全壘打牆上的長打，攻佔得點圈。余德龍站著遭三振，也是種市篤暉本場比賽首K，下一棒梁家榮掃出右外野平飛安打上壘，有1分打點。嚴宏鈞接著鎖定第一顆直球，掃出一壘安打，桃猿攻佔一、三壘。
請繼續往下閱讀...
黃敬瑋代打上陣，擊出左外野方向安打再進帳1分，連續三棒都敲安，單局拿下2分後留下殘壘。
第一局
黃子鵬先發登板，面對首位打者岡大海先丟出2好球，卻在第4球遭掃出中外野方向飛球上一壘，下一棒香月一也雙殺打，暫時止住羅德攻勢，第3棒中村獎吾滿球數後遭三振，形成變相三上三下。
下半局開路先鋒藍寅倫就敲安，不過郭永維軟弱彈地球讓羅德策動463雙殺，複製上半局劇情。王柏融接著掃內野安打，不過留下殘壘。
兩隊先發打線：
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千葉羅德海洋
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棒次
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Lamigo桃猿
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岡大海 CF
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1
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藍寅倫 RF
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香月一也 2B
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2
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郭永維 SS
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中村獎吾 DH
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3
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王柏融 CF
|
井上晴哉 1B
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4
|
林泓育 DH
|
安田尚憲 3B
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5
|
朱育賢 1B
|
藤岡裕大 SS
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6
|
郭嚴文 2B
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菅野剛士 RF
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7
|
余德龍 LF
|
吉田裕太 C
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8
|
梁家榮 3B
|
和田康士朗 LF
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9
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嚴宏鈞 C
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種市篤暉
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先發
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黃子鵬