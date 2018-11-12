拒絕戰亂 伊拉克女性運動夾縫中求生存

九月份伊拉克的女子自行車隊在阿爾及利亞舉行的比賽中，繳出不凡表現。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕當伊拉克的女子自行車隊在泛阿拉伯賽事中奪下銀牌及銅牌，對於當地的運動發展，無疑是一個相當具有意義的里程碑。

由於政局動盪，伊拉克的運動遲遲無法穩定發展，其中最值得一提的，就是他們對於選手的訓練。根據《法新社》報導指出，伊拉克最有經驗的教練和最齊全的訓練設施，都不在首都巴格達，而是在北部的庫德斯坦地區（亦稱庫德自治區），因為那裡比起其他地區少了一點戰火，多了一分平靜，選手的人身安全較能獲得保障。

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九月在阿爾及利亞舉行的比賽中，伊拉克的女子自行車手贏得了三面獎牌，而在接力賽中代表伊拉克這四名車手，就有三位是庫德族人。「從我還小的時候，就想要代表伊拉克參加自行車比賽，現在我做到了」，這位年僅二十的伊拉克選手拉菲克（Rafiq）說道，要把勝利送給國家和父母。

1980年左右，伊拉克開啟了動盪不安的年代，削弱女性運動發展。（法新社）

幾十年前，伊拉克的女性運動蓬勃發展，全國18個省份都有運動俱樂部，但從1980年代開始，一系列的暴力衝突出現，接著被聯合國下達禁運措施，發展停滯，民兵開始崛起，接踵而來的是日益增長的保守主義，漸漸地也削弱了女性的運動發展。

然而比起南部城市的保守，現今在伊拉克北方，風氣較為開放，因此女性的運動文化，也一步步覺醒。現在伊拉克國家隊及當地的俱樂部，也開始利用這股覺醒的風潮，盼能帶動女性運動發展。

伊拉克冠軍俱樂部總教練藍迪（Randy Metti）說，庫德族女性運動員之所以能夠成功，自治區相對寬鬆的社會規範是主因，他認為，「當地的傳統和部落習俗，都限制了女性的行為。」

藍迪在庫德斯坦地區的城市艾比爾，為女子排球隊進行每周三次的團體訓練，而待在這的女選手們，也經常會受到國家隊徵招，代表伊拉克出國比賽。其中一位女球員告訴《法新社》記者，「身為一個球員，能夠在這裡，就等於擁有了一切。」

伊拉克的女運動員，在庫德斯坦地區能夠接受最好的訓練。（法新社）

普遍的優秀運動員都聚集在伊拉克的北部地區。（法新社）

另外，女籃也是伊拉克相當熱門的一項運動，在當地共有七支女子籃球俱樂部球隊，而這些球隊大多也是在庫德斯坦地區進行訓練。伊拉克藍球聯會負責人坦言，這地方的確是比較平靜，「無論是在日常生活或是安全方面，治安的穩定程度與我們運動員的成績表現至關重要。」

不僅訓練設施吸引人，在當地也有一些餐廳和娛樂場所正在鼓勵家庭一起來參與、推動女性運動，盼透過這樣的物質支持，能讓伊拉克的女性運動持續向前邁進。

自行車、排球和籃球都是當地熱門的女性運動項目。（法新社）