NBA》「一眉哥」戴維斯25分、20籃板 鵜鶘打爆東部王者暴龍

鵜鶘一哥戴維斯繳出25分、20籃板及6助攻。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部王者暴龍今在主場踢到鐵板，被鵜鶘一哥戴維斯（Anthony Davis）繳出本季首張「雙廿」成績單，最終暴龍以110：126敗給鵜鶘，6連勝及本季主場不敗都遭斷，鵜鶘則拉出3連勝。

鵜鶘開季拉出4連勝，一度高居西部榜首，卻隨著戴維斯期間缺陣3場，反而又吞6連敗。如今，戴維斯此仗在禁區一夫當關，繳出25分、20籃板及6助攻，且他近3場場均貢獻27.7分、16籃板及6.3助攻，成為球隊連勝關鍵人物。

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戴維斯身旁還是3位幫手，主控哈勒戴（Jrue Holiday）拿29分、14助攻，莫爾（E'Twaun Moore）砍進30分，大前鋒藍道（Julius Randle）繳出17分、12籃板，3人與戴維斯用精湛表現打得東部王者難以招架。

暴龍此仗輸球關鍵除守不住戴維斯外，團隊的手感竟在主場陷入低迷，投籃命中率僅40％，三分球為45投13中，命中率才28.9％。

雷納德（Kawhi Leonard）20分、6籃板，伊巴卡（Serge Ibaka）19分、14籃板，上週東部最佳球員西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下22分，羅利（Kyle Lowry）打得最慘，即時傳出全隊最多11助攻，但全場出手9次、命中1球，包括三分球6投皆墨，僅拿到4分，板凳出發的范維利特（Fred VanVleet）10分、阿努諾比（OG Anunoby）15分。

鵜鶘一哥戴維斯繳出25分、20籃板及6助攻。（美聯社）

鵜鶘主控哈勒戴（右）拿29分、14助攻。（今日美國）

鵜鶘莫爾（右）拿30分。（今日美國）

暴龍雷納德（左）得到20分、另抓6籃板。（美聯社）