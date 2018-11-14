ATP年終賽》安德森64分鐘血洗錦織圭 搶4強拚南非第一人

生涯首度挑戰年終賽的南非巨人安德森拿下2連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018ATP年終總決賽在英國倫敦開打，生涯首度挑戰年終賽的南非巨人安德森（Kevin Anderson）在小組賽第二輪，僅花了64分鐘，連拿11局以6：0、6：1血洗日本網球王子錦織圭，小組賽2戰全勝距離晉級僅一步之遙。

此役之前安德森和錦織圭過去曾交手過8次，錦織圭取得5勝3負佔上風，而今年3次碰頭，安德森在維也納公開賽決賽獲勝收下首個ATP500冠軍，錦織圭則在巴黎大師賽中復仇。

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前役在小組賽首秀爆冷擊敗「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）的錦織圭，今天卻顯得低迷不振，前11局都被南非巨人壓著打，直至第12局才憑著一個反手網前小球，逃過兩盤掛蛋的尷尬，然而日本名將接下來仍無法抵擋住南非巨人發球局，最後就以0：6、1：6吞敗，不敵安德森。

日本網球王子錦織圭吞下敗仗。（路透）

此役也成為年終總決賽歷史上分差最懸殊的結果之一，而費德勒則是年終總決賽史上唯一一位用兩個6：0贏球的選手。

安德森本季已經收下47場單打勝利，一舉超越自己在2015年的46勝締造個人最佳，小組賽2戰全勝的他，也被看好能成為年終總決賽打進四強的首位南非選手。

錦織圭（左）與安德森（右）。（路透）