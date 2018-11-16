足球》波蘭「得分機器」大當機！沒人防守卻離譜掉球（影音）

萊萬射門搞烏龍，讓波蘭錯失得分機會又再主場飲恨。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕波蘭前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）可說是近年來效率最高的球員之一，2015年9月更曾在一場比賽寫下9分鐘進5球超狂紀錄、轟動足壇，也被獲「德甲得分機器」美名，不過昨在2018歐洲國家足球聯賽，他卻出現卻錯失一次絕佳的得分機會，讓波蘭隊0：1不敵捷克。

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上半場踢完兩隊維持0：0平手，直到下半場第53分鐘時，揚克托（Jakub Jankto）一腳踢破僵局，幫助捷克先馳得點，才過了1分鐘後，萊萬就遇上為波蘭隊扳平比分的機會，前鋒卡明斯基（Marcin Kamiński）從禁區右側進攻，隨後妙傳給球門前、身邊沒有任何防守球員的萊萬。

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沒想到萊萬要射門時，卻出現了一個史詩級的大烏龍，球在草地上滾動萊萬第一時間卻沒能將球盤好，當他手忙腳亂的嘗試將球停住時，球卻已直接從他跨下穿過，錯失一次絕佳的得分機會，讓萊萬氣得狠踹草地一腳，只能惋惜地搖著頭回防。

萊萬這沒能命中的一球，也是波蘭整場比賽中最接近能得分的一次機會，氣力放盡的波蘭最終無力回天，慘遭捷克以1：0完封，又在主場飲恨輸球。

在本屆國家足球聯賽小組賽中，波蘭自首輪1：1踢平義大利，就已經連續輸掉三場比賽，而在最後一場輸給義大利隊的比賽後，波蘭就已經從A級慘降到國家聯賽B，而球隊核心射手萊萬，在這4場比賽中更是全繳了白卷，讓球迷十分失望。

萊萬多夫斯基射門大烏龍。（資料照，路透）