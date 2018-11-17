NBA》巴特勒費城主場首秀 率七六人驚險擊敗爵士

J.巴特勒和恩比德合力攻下51分，帶領七六人取得勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季討論度極高的J.巴特勒（Jimmy Butler），在結束「賣我」風波，被灰狼交易到七六人後，今天首度在費城主場出賽迎戰爵士隊，而猶他爵士在上一場被達拉斯獨行俠打爆，創下1979年以來輸最慘的難堪隊史紀錄，今天要力拼雪恥，不過七六人在J.巴特勒和恩比德（Joel Embiid）合力攻下51分的帶領下，以113：107驚險擊敗爵士，爵士吞下2連敗。

J.巴特勒今天拿下全隊最高的28分3籃板7助攻。（法新社）

第一節開局J.巴特勒獲得七六人滿場球迷的歡呼聲表示歡迎，J.巴特勒也不負眾望，一開局就帶領七六人以12：2的比數領先，七六人第一節一路壓著對手打，以38：24帶著14分領先進入第二節，但第二節七六人進攻似乎出了點問題，頻頻打鐵，無法將球送進籃框，爵士也把握這個機會急起直追，半場結束將分數追至52：54，僅剩2分落後。

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第三節兩隊互有攻勢，到了第四節在比賽終了前1分40秒，盧比歐（Ricky Rubio）抄走七六人的球，但他並沒有把握住得分機會，還好後面跟進的隊友克勞德（Jae Crowder）幫他抓下籃板穩穩得分，讓爵士以107：105反倒取得2分領先， 隨後讀秒階段，瑞迪克（JJ Redick）、B.西蒙斯（Ben Simmons）、J.巴特勒以及恩比德連續得分，幫助七六人奠定勝績，以113：107擊敗爵士。

中鋒恩比德全場拿下23分7籃板2助攻。（法新社）

七六人J.巴特勒今天拿下全隊最高的28分3籃板7助攻，中鋒恩比德雖然在第三節因為犯規麻煩，上場時間不到1分鐘，但他全場還是拿下23分7籃板2助攻，B.西蒙斯則拿下10分8籃板8助攻，瑞迪克16分，A.強森（Amir Johnson）11分。

米契爾攻下全場最高的31分。（法新社）

爵士方面，米契爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高的31分2籃板，「歐洲神童」盧比歐則攻下13分3籃板4助攻，英格斯（Joe Ingles）14分2籃板2助攻，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）12分10籃板，菲佛斯（Derrick Favors）13分6籃板。

今天贏球的七六人，將在明天背靠背作客目前戰績7剩7敗的夏洛特黃蜂，而今天吞下二連敗的爵士，也將在明天作客踢館波士頓塞爾提克。