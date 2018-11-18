台灣首場鐵人三項亞太錦標賽 張團畯第7

澳洲好手Luke McKenzie拿下男子組冠軍。（記者張存薇攝）

［記者張存薇／台東報導］2018 Challenge Family國際鐵人三項亞太錦標賽（2018 Challenge Family Asia Pacific The Championship）今天在台東舉行，這也是台灣有史以來第一場鐵人三項亞太錦標賽，113公里賽事吸引750位各國好手參加，今天台東熱得像夏天，酷熱讓選手陷入苦戰，來自澳洲好手Luke McKenzie 以3小時48分03秒拿下冠軍，台灣好手張團畯獲第7。

這場賽事清晨6點從台東活水湖展開，選手們先完成1.9公里游泳，接著90公里的自行車賽事再沿著台9線往南折返，最後進行21.1公里路跑，經過豔陽考驗，澳洲好手Luke McKenzie率先衝進終點線， 以3小時48分03秒拿下男子組冠軍，亞軍為同樣來自澳洲的Max Neumann，成績為3小時49分25秒，紐西蘭選手Mike Phillips第3名，至於台灣選手張團畯以4小時7分26秒獲得第7名。

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台灣好手張團畯前空翻翻進終點線。（記者張存薇攝）

女子組部分，捷克選手Radka Vodickova以4小時9分1秒封后，第2、3名分別為澳洲選手Mirinda Carfrae、Beth McKenzie 。

縣長黃健庭指出，台東連續6年舉辦Challenge Family賽事，4月那一場更湧入4500位選手，創下亞洲單一一場最多選手紀錄，因此進一步爭取舉辦亞太錦標賽，這也是台灣有史以來最高檔次的鐵人三項賽事，台東已成為鐵人三項比賽的故鄉。

記澳洲好手Luke McKenzie（右）拿下男子組冠軍。（者張存薇攝）（記者張存薇攝）

捷克選手Radka Vodickova封后。（記者張存薇攝）