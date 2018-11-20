MLB》下半場l爆砍19分 「大帝」恩比德領軍七六人逆轉太陽

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主太陽隊今天作客費城迎戰七六人，雖然開局打出一波優勢，但是未能在下半場守成，最後以114：119兵敗費城，吞下本季第13敗。

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）這場比賽狂砍33分17籃板，有19分集中在下半場，其中第三節他一個人拿下12分，穆斯卡拉（Mike Muscala）從七六人板凳出發，也在這節拿下9分，全場攻下19分、5籃板，而七六人也在這節靠著一波10：0的攻勢反超比分，至此未曾再落後給太陽隊。另外西蒙斯（Ben Simmons）則有19分、11籃板、9助攻的準大三元表現。

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太陽在第一節多點開花，單節打出36：26的比數，不過他們這場比賽犯規過多，讓七六人站上罰球線多達42次，被罰進31分。主將布克這場拿下37分是兩隊中最高，另外還有8次助攻。狀元中鋒艾頓也有17分、9籃板的好表現。

而第四節兩隊打得相當膠著，但太陽依舊無法將分差追至一波球權的範圍。比賽倒數5秒時太陽的華倫（TJ Warren）投進三分球，將分數追到114：117也為時已晚，最後由J.巴特勒穩穩收下兩罰結束比賽。

艾頓用空中接力灌籃開啟本場比賽。（美聯社）