NBA》藍道砍21分繳大三元領隊 鵜鶘主場快意拔刺

鵜鶘藍道（右）今繳出大三元佳績。（ USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雖然賽前主力控球後衛培頓（Elfrid Payton）傳出壞消息，恐因左腳小趾骨折缺席至少6週，不過鵜鶘今仍在藍道（ Julius Randle）繳出「大三元」、A.戴維斯（Anthony Davis）砍29分帶領下，以140：126痛宰來訪的馬刺，笑納3連勝。

比賽才開打，兩隊就展開激戰，馬刺康寧漢（Dante Cunningham）、佛比斯（Bryn Forbes）在外線頻頻出手得分，幫助馬刺以9分領先結束首節；次節，A.戴維斯挺身而出獨拿6分，隨後藍道、F.傑克森 （Frank Jackson）也一起飆分，讓鵜鶘在上半場打完反以68：67超前。

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A.戴維斯飛身灌籃。（美聯社）

易籃後，米洛提奇（Nikola Mirotic）也開火，命中2顆三分，率隊打出8：0的小高潮，不過馬刺一度靠著德羅森（DeMar DeRozan）和蓋伊（Rudy Gay）各拿4分縮小比分，不過鵜鶘很快利用禁區優勢，又拉開分數；決勝節剩最後6分20秒時，鵜鶘已經大幅領先來到20分，勝負已定、雙方換上替補球員，讓比賽進入垃圾時間，終場鵜鶘就以140：126，收下勝利。

鵜鶘全隊共4人得超過20分，藍道砍下21分、14個籃板和10次助攻，繳出「大三元」亮眼成績單、A.戴維斯則拿下全場最高的29分，另有9籃板跟4助攻、莫爾（E 'Twaun Moore）拿次高的24分、J.哈勒戴 （Jrue Holiday）21籃板9助攻、米洛提奇則拿13分。

馬刺隊仍由新一哥德羅森拿下21分、6籃板和5助攻最亮眼、佛比斯砍20分、康寧漢則有19分7籃板進帳、蓋伊得到17分。

馬刺德羅森。（ USA TODAY Sports）