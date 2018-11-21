NBA》雷霆又組三巨頭？ 魏少IG追蹤畢爾引熱議

魏斯布魯克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師開季戰績頹靡，陣中氣氛不佳，還傳出後場雙槍沃爾（John Wall）和畢爾（Bradley Beal）都可能被賣，這個節骨眼上，雷霆主控魏斯布魯克（Russell Westbrook）今日又在IG上追蹤畢爾，此舉引發美國網友熱議。

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大批美國網友猜測雷霆可能交易來畢爾，和魏斯布魯克、喬治（Paul George）共組三巨頭，並成為威少的得力助手。25歲畢爾本季場均21.5分、4.6籃板和3.5助攻。不過他今年薪水2543萬美元，雷霆團隊薪資又已經超標，難度有點高。

畢爾身陷交易傳聞。（法新社）

巫師開季拿下5勝11敗，球隊氣氛不佳，據傳畢爾和小瑞佛斯（Austin Rivers）在訓練時起口角、畢爾還向高層怒吼：「我已經面對這樣該死的情況有7年了！」另外，一哥沃爾也不滿總教練布魯克斯（Scott Brooks）以及隊友J.格林（Jeff Green）督促提高訓練強度，一度氣到飆罵髒話，不過他很快向對方道歉。