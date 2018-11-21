棒球》王柏融挑戰日職 日媒點出另類觀點

Lamigo桃猿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿球星王柏融今年季後取得旅外自由球員資格，球團昨宣布日本火腿取得優先議約權，王柏融有望加盟日本火腿。有日媒指出，從中職轉戰日職的投手很多，但「野手」卻相當少，上一位已經是前統一獅洋砲卡斯提（Jose Castillo）。

王柏融季後年資滿3年取得海外自由球員資格，桃猿在10月中宣布行使仿效美日職入札制度，開放國外球團競標。球團昨宣布由日本火腿取得優先議約權，這讓王柏融有機會成為第一位行使旅外自由球員權利「出走」的選手。

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》報導，從中職來挑戰日本的洋投手很多，但野手相當少，前一位是2010年的卡斯提，他在2009年效力統一獅，該賽季出賽73場有13轟65分打點。隔年他轉戰橫濱繳出19轟、55分打點、打擊率0.273的表現。

其他從中職來挑戰日職的選手，還有前兄弟洋砲路易士。他在1996年以0.375打擊率奪中職打擊王，隔年轉戰讀賣巨人表現不佳，出賽39場僅繳出0.237打擊率，該年季後就離開球隊。

曾待過中信的前職棒選手陳文賓，他在2002年繳出26轟，隔年轉戰日職大榮鷹（軟銀前身），可惜他只在一軍留下4打數無安打，季後遭到釋出。

有中職經歷轉戰日職打出實績的野手，莫屬洋砲亞力士（Alex Cabrera）。他在1999年待過和信鯨，2000年轉戰美職響尾蛇，一度升上大聯盟。隔年他轉戰西武獅後，在日職大放異彩，2002年更創下單季55轟的壯舉。亞力士在日職待了12年，累積357轟、平均打擊率0.303。