HBL》松山得分破百擊敗高苑 全勝挺進複賽

2018/11/23 21:16

松山高中林勵上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕預賽A組兩支不敗之師松山高中與高苑工商今晚正面交鋒，松山在馬建豪、李毓辰合砍38分的帶領下，以108：83擊敗對手，以全勝戰績挺進12強。

松山此役近乎一路壓制高苑，馬建豪繳出全場最高20分，李毓辰18分、11籃板次之；高苑黃箴繳出全隊最高17分、12籃板，簡賀宇16分。對於子弟兵今晚的表現，高苑教練田本玉表示，不太滿意，大家心態過於鬆散，希望回去之後大家能加強缺失，為複賽做好準備。

另一組龍頭之爭，東山高中對決東泰高中，上半場東泰慘遭對手壓制，全隊僅拿下10分，終場以43：77落敗。東山林信寬繳出全隊最高20分、9籃板，魏莨哲13分次之；東泰僅有張安誠一人得分上雙，攻下10分。

松山馬建豪籃下勾射。（記者林正堃攝）

松山潘宣頤與高苑林奇翰爭球。（記者林正堃攝）

松山馬建豪上籃得分。（記者林正堃攝）

高苑蔣浩文跳投得分。（記者林正堃攝）

松山馬建豪抄球。（記者林正堃攝）

松山馬建豪。（記者林正堃攝）

松山馬建豪飛身灌籃。（記者林正堃攝）

松山高中林勵。（記者林正堃攝）

東山林信寬上籃得分。（記者林正堃攝）

東泰黃謙介強攻。（記者林正堃攝）

東山朱育君上籃得分。（記者林正堃攝）

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