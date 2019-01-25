NBA》拓荒者雙槍合拿44分大勝太陽 太陽苦吞五連敗

里拉德（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日拓荒者做客鳳凰城挑戰太陽隊，靠著雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥卡倫（CJ McCollum）合計攻下44分，且團隊五人得分上雙，終場以120：106擊退太陽收下勝利，太陽苦吞5連敗。



首節雙方打的難分難解，布克（Devin Booker）和里拉德的手感都相當火熱，首節打完太陽以一分領先。

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半場打完，太陽隊因為布克的高命中率緊咬比分，但由於太陽沒有其他得分點，而拓荒者除了雙槍以外還有諾基奇（Jusuf Nurkic）、萊曼（Jake Layman）、S.柯瑞（Seth Curry）等人跳出來得分，半場打完拓荒者四分領先。

下半場開始，拓荒者拉出一波6-0的攻勢，稍稍拉開比分，這一波也奠定了拓荒者贏球的基礎，雖然太陽於第三節中段有所回應，但始終無法超前比數，最後一節靠著萊曼和S.柯瑞穩定的得分輸出穩定拉開分差，最後終場拓荒者以120：106收下勝利。

數據方面，里拉德攻下24分3籃板3助攻，前鋒萊曼和麥卡倫都有20分的進帳。

麥卡倫（左） 布克（右） （今日美國）

太陽隊則有攻下全場最高27分的布克，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）貢獻18分7助攻，班德（Dragan Bender）則有17分3籃板的表現。

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