NBA》林書豪13分4助攻 老鷹主場遭黃蜂螫傷

林書豪替補貢獻13分4助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場迎戰黃蜂，一路落後多達20分，雖然在末節展開反撲，最後仍難挽頹勢，黃蜂主控沃克（Kemba Walker）狂飆37分，率隊以129：120贏球，中止2連敗。老鷹台裔後衛林書豪替補20分鐘，貢獻13分、4籃板和2抄截。

黃蜂首節下起三分雨，單節飆進8記三分彈轟進46分，林書豪該節投進壓哨2分球，幫助球隊追到31：46落後，老鷹次節開局打出7：2的攻勢追到10分差，一路緊咬比分，普林斯（Taurean Prince）在最後2分多鐘獨拿7分，老鷹上半場追到68：73、5分落後。

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沃克下半場攻下20分接管戰局，儘管老鷹在末節力挽狂瀾，不過全場共出現18次失誤，直到最後一刻才將差距再縮小至個位數，黃蜂終場就以129：120獲勝，賞給老鷹2連敗。

沃克攻下全場最高的37分，另有8助攻，M.威廉斯（Marvin Williams挹注27分，蘭柏（Jeremy Lamb）有24分、7助攻和6籃板的表現。老鷹6人得分上雙，以J.柯林斯（John Collins）的21分最佳，T.楊恩（Trae Young）貢獻20分、11助攻，赫特（Kevin Huerter）則有17分。

沃克狂轟37分。（美聯社）

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