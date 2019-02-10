NBA》P.喬治45分、魏少平神獸大三元紀錄 雷霆大逆轉氣走火箭

魏斯布魯克完成連續9場大三元，追平張伯倫最長紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天克服落後26分的劣勢，P.喬治（Paul George）單場轟進45分，再加上魏斯布魯克（Russell Westbrook）追平張伯倫連續9場大三元的紀錄加持下，終場以117：112射下哈登（James Harden）所率領的火箭，收下3連勝。

魏斯布魯克今攻下21分、12籃板和11助攻，另有10次失誤，本季共累積22次大三元，生涯總數126次高居史上第三，連續9場繳出大三元數據，追平「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）在1968年所創的連續9場紀錄。

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魏少今天在末節最後26.9秒上籃擺進關鍵超前分，P.喬治最後4罰俱中，而火箭在決勝時刻發生致命失誤，將球權還給對手，雷霆終場就以117：112贏球。

P.喬治攻下全場最高的45分，另有11籃板，施洛德（Dennis Schroder）挹注17分；火箭哈登今天攻下42分，將連續得分破30分的場次推進至29場。

喬治今攻下全場最高45分。（今日美國）

哈登今天攻下42分。（今日美國）

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