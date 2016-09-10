世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票

〔記者羅志朋／綜合報導〕第7屆世界盃女子棒球賽，昨天台灣隊打線熄火，全場只敲出零星4支安打，終場就以0：2敗給委內瑞拉，加上前天0：10輸日本，複賽連2場遭對手完封，今天台灣隊迎戰強敵加拿大，必須全力搶勝才有機會打進明天冠軍戰。

此役委內瑞拉推出強投庫瑪娜先發，預賽她對古巴投出完封勝（5局），僅被敲1安，昨庫瑪娜表現威風八面，再投出一場完封勝（7局），只被擊出4安，這屆賽事總計12局投球1分未失，拿下2勝。

台灣隊先發投手許語宸同樣表現不俗，投5.1局被敲7安，失2分僅1分責失，其中第4、6局各掉1分，後援投手黃巧芸投1.2局未失分，無奈打線遭壓制，台灣隊連2場都沒能打下分數，許語宸苦吞敗投。