鹹濕照遭駭 勞森衰不停

勞森（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季表現嚴重失常的控衛勞森，今夏在NBA自由市場乏人問津，八月底總算獲得國王隊青睞，簽下一年的底薪合約，但勞森衰運纏身，日前他的私人電腦遭駭客入侵，對方恐嚇將外流私密照，威脅勞森付出大筆贖金。

勞森的律師向媒體披露，駭客握有勞森鹹濕照片和簡訊，若未付贖金，會將檔案向媒體與網站販賣，並強調這足以摧毀勞森的職業生涯和形象。目前警方已著手調查，但仍未有進展。

問題控衛 常上社會新聞

勞森素有「問題控衛」稱號，除了場上情緒控管問題，私生活更屢次登上新聞版面，過去曾有兩次酒駕被捕的紀錄，還曾一度面臨牢獄之災，還因此遭聯盟禁賽5場。

上季勞森年薪高達1240萬美元（約4億台幣），季初火箭原本寄望他能和明星控衛「大鬍子」哈登搭檔，成為暴力的後場組合，但勞森嚴重水土不服，完全不符合高薪身價，最終也被火箭交易至溜馬，總計他上季僅繳出場均5.8分和3.4助攻的成績單。