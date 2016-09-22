小傑顏值逆天 曾對蔡康永說NO

2009年時江宏傑僅20歲，成為運動精英獎最年輕的男子運動員得主。（資料照，記者林正堃攝）

「少女殺手」江宏傑的魅力，連日本「國民寶貝」福原愛也無法抵擋！

有「台灣元斌」之稱的江宏傑，外型俊俏、挺拔，加上謙和有禮，從出道以來就受到球迷喜愛，還曾被知名主持人蔡康永相中，差一點轉戰演藝圈。

江宏傑的女粉絲遍及全球，高中時就有球迷寫卡片或送禮物到台南桌球館給他，有一回更有愛慕他的女生大膽向他告白：「給我一次機會，和你在一起，我會讓你喜歡我的！」嚇得他當場拒絕。

出國比賽時，也有外國女選手被江宏傑深深吸引，想發展「超友誼」關係，直接留飯店房間號碼，還好他最後順利脫困，沒有誤入陷阱。

至於江宏傑喜歡什麼類型的女生，以前他很喜歡歌手許慧欣，因為她很會唱歌，人又漂亮；後來有一陣子很迷從主播轉戰藝能界的侯佩岑，覺得她真的很正，把她當成偶像般崇拜。

最後江宏傑選擇了和他有共同興趣和職業的福原愛，而甜美可愛、開朗活潑的小愛，不但是日本人的最愛，也是台灣球迷心中的「女神」。（記者許明禮）