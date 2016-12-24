辛誌揚3天投21局 日教練︰投太多了

講美少棒王牌投手辛誌揚，頻繁出賽導致右手肘不舒服。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕講美少棒身穿10號的王牌投手辛誌揚，諸羅山盃冠軍戰登板中繼，退場後不停甩右手臂，表情有些無奈，他3天內連5場登板，總計投21局完全燃燒。

諸羅山盃並沒有投手用球數和隔場出賽限制，21日辛誌揚對日本IBA山梨隊投5局，前天他對高雄屏山和中正紅隊，兩場總計投10局，昨四強賽對日本新潟JBC-TW隊後援5.1局無失分，帶領講美2：0奪勝闖進冠軍戰，不過他說，投完這一場右手肘覺得有點不舒服。

冠軍戰對日本京都隊，第4局辛誌揚登板中繼解圍，先被敲2支安打掉2分，再讓打者擊出雙殺打結束攻勢，雙方比數凍結在9：0，避免4局差10分提前結束比賽。講美少棒總教練王長壽解釋，當時不想被提早結束，所以才會派辛誌揚上來投。

對於辛誌揚是否過度使用的問題，王長壽認為，投硬式棒球，小朋友肌力不足，或許會出問題，但投軟式棒球還OK，傷害比較不會那麼大，教練都有在注意。

辛誌揚完全燃燒，帶領講美少棒打進冠軍戰，但也因投球數過多，無法在關鍵時刻扛起先發重任，奪冠的日本京都隊教練山下榮順就說，「對方10號投得不錯，冠軍戰沒先發，我們還滿幸運的，如果是10號先發，勢必是場硬仗。」

得知辛誌揚3天投了20局左右，山下有些驚訝，「投太多了，我們冠軍戰拿下勝投的18號王牌投手谷口勇人，這次在諸羅山盃總共只投10局。」