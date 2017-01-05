「最速50萬男」高中無緣國手…超挫折

王柏融月薪漲幅400%，創中職史上調幅最大紀錄。（資料照，記者林正堃攝）

Lamigo桃猿隊強打王柏融，前年季中加盟後就旋風般席捲整個中職賽場，新約一口氣簽5年，且月薪從新人年10萬元翻了5倍，王柏融對比賽的堅持及努力，造就如今中職最速50萬元男的成就。

一度覺得自己不夠好 想放棄

王柏融堪稱「大器晚成」型球員，青少棒時期進入家鄉屏東當地鶴聲國中就讀，且當時還是軟式組球員，直到國三才漸漸嶄露頭角，受到新北市穀保家商的注意而北上就讀。

青棒時期的王柏融就展現不錯的打擊實力，但就讀棒球名校的他，高中3年都沒有機會入選國手，此事令他耿耿於懷，去年頒獎典禮中坦言當時「覺得自己不夠好、曾想過放棄。」

王柏融就讀培養出不少長打好手的文化大學，受到打擊教練廖敏雄指導，重量訓練也做得足，入選U21世界盃國家隊後，外籍打擊教練克魯茲也幫助王柏融精進打擊，王柏融的打擊火力因而更上層樓，進職棒後打出身價，今年才要邁入第2個完整賽季，薪資就已衝上50萬元，扛下球隊看板人物。（記者林宥辰）