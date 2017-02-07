美巡賽》4次延長激戰 松山英樹2連霸

日本名將松山英樹經過4次延長加賽後，力退美國的辛普森，連續兩年封王。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Waste Management鳳凰城公開賽昨天落幕，日本名將松山英樹逆轉衝上並列第1，經過4次延長加賽後，力退美國的辛普森，連續兩年封王。

松山英樹最後一回合打出66桿，總計267桿躍升至第1；辛普森則打出64桿，也是267桿完賽，兩人並列首席。延長加賽前兩次在第18洞，兩人都打Par，第3次加賽移到第10洞，還是不分勝負；第4次加賽改到第17洞，辛普森仍沒能打下博蒂，松山英樹則把握機會，10呎推桿進洞，他看著小白球掉進洞口，興奮地揮出右拳，慶祝冠軍到手。

去年松山英樹也是在延長加賽擊敗佛勒，贏得這場比賽冠軍，巧合的是，也是在第17洞勝出。這是他最近9次在世界各地出賽拿到的第5座冠軍，也是他在美巡賽的第4勝，超越了前輩名將丸山茂樹的3勝紀錄，成為拿過最多次美巡賽冠軍的日本選手。

辛普森曾於2012年拿下美國公開賽冠軍，但2013年之後就沒再舉起獎盃，昨天差點重溫奪冠滋味，對他是一大鼓舞。南韓安秉勳最後一回合爆出73桿，僅以270桿名列第6。