新聞分析》跌倒再爬起 旅美新途徑

崇越總教練王宸浩（左）象徵性為何紹彬戴上馬林魚隊球帽。

（記者廖振輝攝）

35歲郭泓志和22歲何紹彬最近先後獲得美職小聯盟合約，老郭尋求東山再起，小何才要展開未知的職棒人生，雖然兩人背景迥異，但同樣尋求一個「機會」來證明自己。

也許郭、何的挑戰才剛開始，夢能走多遠，沒人預知，對照今年青棒聯賽破紀錄的43支球隊、近千名甲組青棒小將，現階段努力精進球技外，郭、何跌倒再奮起的意志，不甘於現狀，不就是擺在他們眼前最勵志、最值得學習的棒球態度。

1999年，高中剛畢業的郭泓志被道奇隊簽走，但因其役男身分，初期引爆極大負面評價，一度被棒協阻於國家隊；如今時空背景大轉變，高中畢業就可挑戰各國職棒，83年次免役的何紹彬更已服完4個月軍事訓練，昂首迎接自己拚得的職棒人生。

翻開台灣旅美球員之路，2000年，王建民成為第一個以交換學生名義出國打職棒的球員，避免重演「郭泓志事件」再掀波瀾；後來大概超過50人循建仔模式，先在台灣的大學保留學籍、暫時避開兵役，實則挑戰美國職棒，再利用季後回台補修學分，並靠國際賽國手身分取得補充役資格解套，包括陳鏞基、胡金龍等人都是如此。

如今，對年輕一輩球員來說，兵役問題不再是美夢的枷鎖，更重要的是，看看何紹彬的例子，不為一時選秀落榜而失志，幻想伯樂登門；拿出積極作為，終會為自己敲開棒球大門，離開板凳。（記者黃照敦）